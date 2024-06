Jardim envia "parabéns amigos" a Sérgio Gonçalves

O ex-presidente do Governo e do PSD-M regressou à rede social X, após umas férias no Danúbio, segundo o próprio, para enviar "parabéns amigos ao dr. Sérgio Gonçalves", o candidato socialista eleito ao Parlamento Europeu, nas eleições de domingo.

Alberto João Jardim revela que "após dias de paz e sossego, navegando pelo Danúbio, dou com o PSD/Madeira, pela primeira vez, em Deputado no Parlamento Europeu!", para logo acrescentar: (“De vitória em vitória até à derrota final”…).

O ex-líder, crítico do consulado de Miguel Albuquerque à frente do PSD, tem criticamente publicamente as opções do actual presidente, tendo apoiado nas últimas eleições internas Manuel António Correia, que foi seu secretário regional.

Nas 'Europeias' de domingo, a AD venceu na Madeira com o melhor resultado do País (42,65% dos votos), mas Rubina Leal, indicada pelo PSD-M, não foi eleita. Era a 9.ª na lista. A AD elegeu 7. O PS-M, por sua vez, obteve 26% da votação mas assegurou a eleição do seu candidato, 8.º na lista socialista.