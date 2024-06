Portugal é a única seleção que passou sempre a fase de grupos

Portugal é a única seleção, entre os participantes do Euro2024 de futebol, que arranca na sexta-feira na Alemanha, que superou sempre a fase de grupos na história da competição, seguindo para os jogos a eliminar.

Nas oito vezes que disputou um Europeu, entre 1984 e 2020, com um intervalo pelo meio, a seleção nacional seguiu sempre em frente, tendo terminado uma vez com o título, em 2016, uma vez como finalista vencido, em 2004, e três vezes nas meias-finais, em 1984, 2000 e 2012.

As piores campanhas aconteceram em 1996, 2008 e 2020, com a queda a acontecer no primeiro jogo da fase a eliminar (as duas primeiras nos quartos e a última nos oitavos).

País de Gales, com duas participações, Islândia e Irlanda do Norte, com uma, também podem exaltar esse feito, embora sejam ausências confirmadas no próximo Europeu e tenham bem menos presenças na prova.

Alemanha (três títulos), Espanha (três), Itália (dois) e França (dois), seleções com outra tradição e poderio na competição, já todas, por exemplo, viveram edições em que caíram ainda durante a fase de grupos.

Os germânicos já sentiram essa sensação por três vezes, assim como os espanhóis, com italianos e franceses a passarem duas vezes por isso.

No total, em oito edições, Portugal leva 39 jogos, com 19 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, o que dá uma soma de 67 pontos. Em termos de golos, a equipa lusa apresenta um saldo de positivo de 18, com 56 marcados e 38 sofridos.

Caso o historial do Europeu fosse uma liga, Portugal ocuparia o sexto lugar, atrás da Alemanha (94 pontos, em 53 jogos), Itália (81/45), Espanha (78/46), França (75/43) e Países Baixos (68/39).

As maiores dificuldades que a seleção nacional encontrou numa fase de grupos aconteceram mesmo em 2016, na edição histórica do título, com a equipa de Fernando Santos a terminar o seu agrupamento na terceira posição, lugar que antes do alargamento de participantes ditaria a eliminação. Repetiu o terceiro posto na edição de 2020, adiada para 2021 pela pandemia da covid-19.

Portugal é mesmo o país que mais vezes (quatro) acabou eliminado pelo futuro vencedor da prova, em 1984 e 2000, frente a França, em 2004, com a Grécia, e, em 2020, com a Espanha.

Logo na estreia, em 1984, Portugal chegou às 'meias', mas acabou eliminado pela anfitriã França (3-2 após prolongamento), naquela que é até hoje uma das melhores estreias em Europeu.

Com o papel de estreantes, só a Suécia, em 1992, e o País de Gales, em 2016, alcançaram igual feito.

Após um interregno, a seleção lusa regressou às fases finais, em Inglaterra, em 1996, e, após vencer o grupo, acabou eliminado nos quartos de final pela República Checa (1-0), com o tal 'chapéu' de Karel Poborsky.

Seguiu-se o Euro2000 e a segunda presença em meias-finais, novamente com a França a impedir o 'sonho' luso e, novamente, no prolongamento (2-1), com um golo de 'ouro' de penálti de Zidane.

A atuar em casa, em 2004, Portugal viveu a sua primeira final, e teve um 'mão' no troféu, mas o destino teve mais força e foi a Grécia (1-0) sagra-se campeã no Estádio da Luz, em Lisboa.

Na Áustria e Suíça, em 2008, a seleção nacional foi eliminada nos 'quartos' pela Alemanha (3-2), regressado às meias-finais, em 2012, falhando o jogo decisivo com uma derrota nos penáltis com a Espanha (4-2), após 120 minutos sem golos.

Após a festa de Paris, em 2016, com o eterno golo de Éder, que deu o triunfo perante a França (1-0), Portugal fez uma das piores campanhas de sempre, e com o estatuto único de detentor do título, em 2020, a cair nos oitavos de final com a Bélgica (1-0), do espanhol Roberto Martínez, agora selecionador português.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O torneio arranca na sexta-feira, em Munique, com o Alemanha-Escócia, e decorre até 14 de julho, com a final em Berlim.