13 escolas participaram no Dr. Why 'Uma Só Terra: A Tua Pegada Conta'

Realizou-se, hoje, na Semana do Ambiente e com a presença da vereadora Nádia Coelho, o final da competição Dr. Why 'Uma Só Terra: A Tua Pegada Conta', que percorreu vários estabelecimentos de ensino do Funchal, que pertencem à rede EcoEscolas.

O objectivo deste jogo visou estimular as gerações mais novas a mudar os seus comportamentos que conduzem à melhor atitude em prol do ambiente sustentável, num contexto de 'gaming'.

Contemplada no Projecto Educativo Municipal, na área das Alterações Climáticas, as eliminatórias da actividade tiveram início no mês de Janeiro e prolongou-se até ao corrente mês de Maio.

No total, usufruíram desta actividade 258 alunos de 13 escolas, sendo que na Semana do Ambiente, participam assim os alunos do 4.º ano de escolaridade que, agrupados por equipas, se apuraram para esta final.