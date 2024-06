RIR afirma que "o partido anticorrupção acabou por mostrar a sua verdadeira postura"

Num comunicado o RIR Madeira afirma que "o partido anticorrupção acabou por mostrar a sua verdadeira postura" ao viabilizar a eleição do actual presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apresentou-se, segundo o partido, como "novo aliado do presidente do GR, constituído arguido num alegado caso de corrupção".

Sendo que a mensagem que apregoavam nos seus cartazes gigantescos com a imagem do líder nacional e de uma outra figura madeirense e que ironicamente era pouco conhecida pelos próprios madeirense, era combater a corrupção, acabaram por deitar por terra a máscara que usaram todo este tempo. Desiludiram não só o seu eleitorado, como também todos aqueles que ainda acreditavam na mínima oportunidade de começar a mudar a nossa assembleia. RIR Madeira

A presidente do RIR-Madeira, Liana Reis, aponta que, "infelizmente", a política que "abunda na Madeira é aquela que se vende a quem dá mais, sem olhar a meios nem a princípios dos partidos políticos que representam"

Para o Partido Reagir Incluir Reciclar é inadmissível que a força política mais votada no dia 26 de maio não seja capaz de governar a Madeira com um governo de minoria. Isto não é democracia mas sim a continuação da sua política do “quero posso e mando”. RIR Madeira.

A concluir, afirma que "ao não ser dada oportunidade de mudança com uma forte aposta nos ditos pequenos partidos, continuaremos a ser governados por interesses próprios, arrogância e prepotência. O povo madeirense tem de deixar de ter medo, de ceder às pressões e intimidações pois estes que nos governam atualmente não são os donos disto tudo! Cada ser humano é único e livre e com uma arma poderosa que a muito custo lhe foi dada – o voto!".