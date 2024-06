Portugal faz último teste e despede-se frente à Irlanda

Portugal faz hoje o último jogo de preparação e despede-se de solo luso antes da participação na fase final do Euro2024 de futebol, com Cristiano Ronaldo a regressar à equipa no duelo com a Irlanda.

A seleção nacional recebe os irlandeses em Aveiro, no 16.º duelo entre as duas nações, e naquele que será o terceiro e último teste para o próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha, após a vitória sobre a Finlândia (4-2), em Alvalade, e a derrota com a Croácia (2-1), no regresso ao Estádio Nacional após uma década de ausência.

Depois do desaire com os croatas, o segundo da 'era' Roberto Martínez, Portugal tem tudo para se despedir do público nacional com uma vitória, perante uma Irlanda que apresenta uma equipa bem frágil, longe dos tempos em que marcava presença em fases finais, e que fez uma fase de qualificação praticamente só com derrotas.

Ausente nos dois primeiros particulares, Ronaldo vai somar a 207.ª internacionalização 'AA', no Municipal de Aveiro, num encontro em que também é esperado o regresso de Pepe à equipa das 'quinas', após ter estado desde o início do estágio em gestão física.

Rúben Neves, que teve direito a chegar mais tarde, tal como Ronaldo, por ter acabado mais tarde a época na Arábia Saudita, também deverá ser opção para o selecionador Roberto Martínez.

João Félix, Danilo, Matheus Nunes e Nelson Semedo são dos jogadores com menos minutos somados no estágio e poderão ser titulares, ao contrário de Vitinha, Rúben Dias e João Palhinha, que estão no grupo dos mais utilizados.

A Irlanda chega a Aveiro com John O'Shea, técnico de 43 anos e antigo central do Manchester United, como selecionador interino, após ter rendido Stephen Kenny, despedido no final da fase de apuramento para o Europeu.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45, no Estádio Municipal de Aveiro, e terá arbitragem do inglês Chris Kavanagh.

A comitiva lusa viaja na quinta-feira para a Alemanha, onde vai ficar instalada em Marienfeld.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).