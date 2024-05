Pelo menos seis mortos e 35 feridos em ataque ucraniano em Belgorod

Pelo menos seis pessoas morreram e 35 ficaram feridas num ataque ucraniano com 'drones' na região fronteiriça russa de Belgorod, disseram hoje as autoridades locais.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, adiantou que os 'drones' atingiram veículos que transportavam trabalhadores de uma empresa agroindustrial.

"Seis pessoas morreram no local devido aos ferimentos sofridos e 35 ficaram feridas, de acordo com dados preliminares", escreveu Gladkov na plataforma Telegram.

O incidente ocorreu perto da aldeia de Beriozovka, no distrito de Borisovsky, acrescentou.

De acordo com as autoridades de Belgorod, todas as vítimas trabalham na empresa Agro-Belogorie, especializada na produção de produtos derivados de carne de porco.