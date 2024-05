IVBAM visita segundo maior produtor de Terrantez na costa Sul da Madeira

O presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas, juntamente com o vogal do IVBAM, Tiago Tito Caldeira, visitaram hoje o segundo maior produtor da casta Terrantez na costa sul da Ilha da Madeira.

"Com o objectivo de acompanhar a evolução dos vinhedos, os responsáveis estiveram com o viticultor João Carlos Vieira, o qual possui uma área total de 1,9 hectare de vinha na zona do Atalaia, Caniço, sendo que 1,2 hectare é da casta Terrantez", indica nota à imprensa.

Trata-se de um vinhedo com já com sete anos e que, em 2023, produziu cerca de 8,5 toneladas de uva, vendida para produção de Vinho Madeira.

Sendo uma exploração junto ao mar, refere Tiago Freitas, estas serão das primeiras uvas a entrar na adega na campanha vitícola, a qual arrancará no início de agosto de 2024.

"A casta Terrantez encontra-se, geralmente, na costa Sul da ilha, principalmente, na Calheta, em Câmara de Lobos e no Funchal. Casta de amadurecimento precoce. Carateriza-se por cachos pequenos, cilíndrico-cónicos, compactos e de pedúnculo curto. Os bagos são arredondados, pequenos e de cor verde-amarelado, com pelicula fina e a polpa de consistência mole. O Terrantezproduz Vinhos Madeira do tipo meio doce e meio seco", acrescenta.

E conclui: "Por ser considerada uma casta rara, o povo atribuí-lhe um ditado popular: “As uvas da casta Terrantez, não as comas nem as dês, para vinho Deus as fez!"".