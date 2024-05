Exército descarta sabotagem na queda do helicóptero que matou o Presidente Raisi

O exército iraniano descartou hoje a hipótese de uma explosão causada por sabotagem na queda do helicóptero que matou o Presidente Ebrahim Raisi, no segundo relatório sobre o incidente ocorrido em 19 de maio.

"Com base nas amostras e testes efetuados nos destroços e partes do helicóptero, na forma como se dispersaram e nas distâncias dos componentes separados do corpo principal, foi excluída uma explosão em voo causada por sabotagem", afirmou o Estado Maior das Forças Armadas, segundo a agência noticiosa Mehr.

Os militares também não encontraram provas de "guerra eletrónica" contra o avião, em que viajavam, além de Raisi, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, e seis outros passageiros na província nordeste do Azerbaijão Oriental.

Além disso, não foi detetado "nenhum defeito nos registos de manutenção ou reparação do helicóptero" - um Bell 212 dos EUA -, o número de ocupantes estava dentro dos limites recomendados e os pilotos não relataram nada de anormal nas suas comunicações que duraram até 69 segundos antes do acidente.

O exército, no entanto, disse que ainda está a investigar a situação meteorológica e que esses dados serão tornados públicos mais tarde.