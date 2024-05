'Do Outro Mundo' patente ao público no Espaço EntreArte

Os cerca de 300 trabalhos resultantes do concurso de Artes Visuais organizado pela Direcção de Serviços de Educação Artística, organismo tutelado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia estão patentes ao público numa exposição que decorre no Espaço EntreArte, no edifício do Governo Regional.

'Do Outro Mundo' está aberta ao público, no horário de funionamento do referido espaço, até 3 de Junho.

Os trabalhos são sobretudo na área do desenho e da pintura, realizados por alunos que frequentam a Actividade de Enriquecimento Curricular de Artes Visuais nas escolas básicas do 1.º ciclo da Região.

"Este concurso regional, que soma em 2024 a sétima edição, é realizado em parceria com a empresa Delta Cafés e tem como objectivo a criação de uma edição especial de 10 pacotes de açúcar com ilustrações infantis. Esta iniciativa visa promover e valorizar a área das Artes Visuais no currículo do 1.º ciclo do ensino básico e de divulgar as habilidades artísticas e criativas desenvolvidas pelos alunos, ampliando e diversificando o público-alvo das criações artísticas produzidas na escola por estes mesmos alunos", podemos ler numa nota remetida pela Secretaria de Educação à comunicação social.

A temática do concurso está fortemente ligada à criação e invenção de seres extraordinários que fazem parte, muitas vezes, do imaginário das crianças. Os alunos tiveram um papel preponderante no processo criativo, como forma de potenciar as suas aptidões artísticas, pois as ilustrações foram realizadas com apenas três cores: verde, preto e branco, o que proporcionou a concepção de explorações plásticas únicas. "O resultado consiste em composições visuais apelativas, originais e muito criativas, tendo muito em conta o facto de os alunos não estarem habituados a esta limitação pictórica", acrescenta a tutela.

Na cerimónia de entrega de prémios aos autores dos 10 trabalhos eleitos pelo júri, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, agradeceu à Delta Cafés pela oportunidade de parceria que "segue a visão particular de responsabilidade social do seu fundador, Rui Nabeiro, e permite que os alunos vejam os seus trabalhos adquirirem outra dimensão e expressão, resultando num estímulo a todos aqueles que frequentam o 1.º ciclo", e elogiou o esforço, dedicação e empenho de encarregados de educação, professores e especialmente dos alunos distinguidos.

"Mantenham o espírito criativo, essa capacidade de expor sentimentos e emoções para, dessa forma, realizarem um percurso educativo com sucesso. Aquilo que procuramos no nosso sistema educativo, particularmente através das artes, é criar espaços para o desenvolvimento de talentos, sejam eles em que dimensão se assumam. A Escola é um espaço de afirmação desse talento e esta exposição é a prova de que há efetivamente muito talento nas nossas escolas", concluiu Jorge Carvalho.

Em sete edições do concurso, foram realizados 1864 trabalhos, dos quais 70 embelezaram milhares de pacotes de açúcar, num total de 21 toneladas.

Nas saquetas da edição de 2024 poderão ser apreciados os desenhos realizados pelos alunos:

Yasmin Pereira | 6 anos | EB1/PE de São Martinho

Mariana Quintal | 10 anos | EB1/PE das Figueirinhas

Alexandra Freitas | 8 anos | EB1/PE de Câmara de Lobos

Margarida Marques | 8 anos | EB1/PE da Ajuda

Joana Santos | 8 anos | Externato Princesa D. Maria Amélia

Núria Ramos | 7 anos | EB1/PE/C Santa Cruz

Maria Larissa Santos | 7 anos | EB1/PE do Monte

Diego Rodrigues | 9 anos | EB1/PE dos Ilhéus – Coronel Sarmento

Martinho Bairos | 8 anos | EB1/PE Tabúa, Profª Catarina Barbosa

Isabela Andrade | 9 anos | Colégio Salesianos Funchal