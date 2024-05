Mais de 1.000 crianças ‘abraçaram’ Palácio de São Lourenço há 23 anos

Foi uma iniciativa do DIÁRIO que marcou pela sua adesão. Mais de 1.000 crianças de vários estabelecimentos de ensino da Região, incluindo do Porto Santo, participaram num abraço simbólico ao Palácio de São Lourenço. As imagens foram publicadas no dia 24 de Maio de 2001.

Sob o mote ‘é meu, é seu, é nosso’, este evento pretendia ser uma manifestação de afecto dos madeirenses por uma referência na sua história: o Palácio de São Lourenço. O abraço dos pequenos foi complementado com a largada de mais de 1.200 balões azuis e amarelos, a lembrar as cores da bandeira da Região.

As escolas tiveram o papel de reflectir sobre a importância do património para a Região e para a preservação da história.

O momento alto foi a entoação da canção criada para este evento, da autoria de Noémia Reis, por parte do Coro Infantil do Gabinete Coordenador de Expressão Artística da Secretaria de Expressão Artística da Secretaria Regional da Educação.