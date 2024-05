Cristina Pedra destaca empreendedorismo do Funchal em várias áreas

Cristina Pedra destacou, hoje, as várias iniciativas e projectos, que a autarquia tem implementado na área do empreendedorismo. A presidente da Câmara Municipal do Funchal participou, esta manhã, na abertura do I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo, que decorre até amanhã no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Na ocasião, a autarca referiu o apoio ao comércio às novas tecnologias, mas também o projecto em curso do e-games. Este evento resulta de uma organização conjunta entre a autarquia e a Universidade Aberta e conta com a participação do Município de Ponta Delgada, do de Faro, mas também com docentes e investigadores de várias universidades portuguesas e até do Brasil.

A conferência de abertura foi dedicada à temática 'Novos paradigmas socioeducativos num mundo global e digital: práticas e desafios'. Quanto ao encerramento, abordará 'Políticas promotoras de cultura empreendedora na era digital e global'. A programação conta ainda com painéis de discussão subordinados a outros temas, bem como comunicações livres, mesa redonda e ainda a "apresentação dos programas do projecto de educação para o empreendedorismo e cidadania desenvolvidos pelas escolas do Município do Funchal".

Cristina Pedra, além de realçar o "grande investimento", que a CMF tem feito não só na área digital, mas também, no social apontou a área educativa, num programa de desenvolvimento de softs skills, em colaboração com a Universidade Aberta e que decorre nas escolas primárias do concelho e que visa melhor preparar os estudantes para o futuro.

A presidente da CMF frisou ainda o empreendedorismo do Funchal na área da cultura.