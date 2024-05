Resgatado homem a bordo de um navio russo na Zona Económica Exclusiva da Madeira

A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou hoje o resgate de um homem, de 27 anos, que estava a bordo de um navio da Federação Russa – 'Akademik Fedorov', que se encontrava em trânsito pela pela Zona Económica Exclusiva da Madeira e de Portugal continental, acompanhado pelo NRP Viana do Castelo.

A vítima apresentava sintomas de apendicite, tendo sido a situação considerada como um resgate médico urgente.

"O resgate foi efetuado com auxílio dos helicópteros EH101 e C295 da Força Aérea que após terem aterrado no Aeródromo de trânsito N.º 1, a vítima foi transportada para uma unidade hospitalar. No local, a sua identidade foi verificada por um elemento da Polícia de Segurança Pública (PSP), por questões de segurança", refere um comunicado enviado pela Marinha Portuguesa.

O navio russo continuou a viagem como previsto, estando sempre acompanhado por um navio da Marinho.

Não é a primeira vez que o 'Akademik Fyodorov' passa por águas portuguesas. Ainda no ano passado, em Abril, o navio passou cerca de 70 quilómetros a Leste da reserva de protecção especial das Ilhas Selvagens.