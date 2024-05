Freira do Bugio foi declarada espécie endémica das Desertas há 16 anos

Foi em 2008 que se confirmou o endemismo da Freira do Bugio. Esta espécie de ave é endémica das ilhas Desertas. Para chegar a esta conclusões foram necessários praticamente 10 anos de estudos.

A dúvida persistia no facto de, em Cabo Verde, existir uma ave muito semelhante. No entanto, os estudos comprovaram que se tratava de duas espécies distintas, isto depois de, em 2007, uma expedição à ilha do Fogo ter permitido recolher amostras de sangue e de fezes e assim estudar a ave.

“Havia algumas diferenças ligeiras no bico e na pata, mas nada de significativo para olhar a olho nu e dizer que é uma espécie diferente”, explicava ao DIÁRIO Dília Menezes, coordenadora do ‘SOS Freira do Bugio’.

A Freira do Bugio passava a ser a quarta espécie de aves considerada como endémica da Região, depois de o mesmo ter acontecido com a Freira da Madeira, o Pombo Trocaz e o Bis Bis.