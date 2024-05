Tiago Martins, jovem madeirense e internacional Sub-20, que na última temporada alinhou no Xico Andebol, vai representar a partir da próxima época o Istres Provence Handball, emblema da 2.ª Divisão gaulesa da modalidade.

Tiago Martins fez toda a formação com as cores do CS Marítimo tendo posteriormente vestido a camisola do AM Madeira Andebol SAD. Estreou-se com as cores verde-rubras com 16 anos.