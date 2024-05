Vitória de Albuquerque sem maioria e Tolentino Mendonça usado em burla na internet entre os destaques da imprensa nacional

Bom dia. Nesta segunda-feira, grande parte da imprensa nacional destaca a vitória de Albuquerque sem maioria absoluta.

O Público escreve que o "PSD resiste na Madeira mas volta a precisar de ajuda para governar". Já o Correio da Manhã fala em "instabilidade". O Jornal de Notícias destaca na capa que a "vitória magra do PSD que deixa a Madeira num impasse". Já o Diário de Notícias adianta que "Albuquerque ganha com o pior resultado de sempre do PSD" e que "a Madeira entra numa era de incerteza". O Jornal Económico diz que "Albuquerque vence sem maioria na Madeira" e que o "JPP será decisivo no futuro governo".

Esta segunda-feira, destaque ainda para a notícia do Correio da Manhã que dá conta que o cardeal Tolentino Mendonça foi vítima de um esquema na internet relacionada com a venda de um remédio mágico.

Nota também para a vitória do FC Porto que conquistou a sua 20.ª Taça de Portugal em futebol, terceira consecutiva, ao bater na final o Sporting por 2-1, após prolongamento, em jogo disputado no Estádio Nacional, no Jamor.

Confira tudo nas capas dos jornais nacionais:

Correio da Manhã:

- "Vítimas de esquema na internet. Deputado do PSD e cardeal usados em burla. Miguel Guimarães, ex-bastonário dos Médicos. Tolentino Mendonça, braço direito do papa"

- "FC Porto-Sporting 1-1 (2-1 após prolongamento). Taremi dá título a Pinto da Costa"

- "Instabilidade na Madeira. Albuquerque ganha sem maioria absoluta"

- "Tragédia na estrada. Quatro jovens mortos em acidentes"

- "Atalanta ajudou. Benfica garante Champions e 40 milhões"

- "Exploração. Quartos para imigrantes alugados a peso de ouro"

- "Justiça. Ex-autarcas de Espinho com contas arrestadas"

- "Aveiro. Vive três meses trancada pelo namorado"

Público:

- "PSD resiste na Madeira mas volta a precisar de ajuda para governar"

- "Taça de Portugal. FC Porto fechou um ciclo com uma taça"

- "Trabalho. Justiça fixa prazo para devolver dinheiro após despedimento"

- "João Costa. Ex-ministro critica 'ataque a direitos conquistados'"

- "Integração. Menos de 10% das câmaras têm plano para imigrantes"

- "Entrevista com Nadia Calviño [presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI)]. BEI aprova em Junho empréstimo de 3000 milhões à alta velocidade"

- "Europeias 2024. Fundada como projeto de paz, a UE está a aprender a travar a guerra"

- "Sete perguntas a cinco cabeças de lista: hoje, a Defesa comum"

Jornal de Notícias:

- "Taça de Portugal. FC Porto 2-1 Sporting. Adeus feliz com lágrimas"

- "Cabaz de medicamentos sem receita subiu 14 euros"

- "Vitória magra do PSD deixa Madeira num impasse"

- "Sinistralidade. Domingo trágico com cinco mortes nas estradas"

- "Estacionamento. Lisboa bate recorde e cobra 18 milhões em multas no ano passado"

- "Europeias. Imigração não inquieta eleitores mas domina a campanha"

- "Rio Tinto. Bairro demolido em 2025 para reabilitar Triana"

Diário de Notícias:

- "Albuquerque ganha com o pior resultado de sempre do PSD e Madeira entra numa era de incerteza"

- "Vitória sobre Sporting. FC Porto conquista 20.ª Taça de Portugal numa final marcada por várias despedidas"

- "Tecnologia. Agora, os telemóveis podem durar 7 anos. Eis como mantê-los a funcionar"

- "Nuno Fernandes Thomaz, presidente da Centromarca. 'Acredito no bom senso do Governo para harmonizar o IVA a 6%'"

- "EUA. O que Trump e o júri ouviram antes das alegações finais"

Negócios:

- "Supremo dá mais tempo para refutar despedimento"

- "Conversa Capital. Ana Jacinto [secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal - AHRESP]. 'Não faz sentido nenhum haver um IVA diferenciado'"

- "Incentivos fiscais a ações e obrigações arriscam violar direito europeu"

- "Dona de hotéis Hilton vai investir mais 40 milhões de euros em Portugal"

- "Sondagem. Maioria já vê Montenegro a ser melhor do que Costa"

- "Investidor privado. Onde investem as famílias mais ricas do mundo"

O Jornal Económico:

- "Albuquerque vence sem maioria na Madeira e JPP decisivo no futuro governo"

- "Vista Alegre investe 50 milhões em descarbonização até 2026"

- "CaixaBank destaca crescimento português acima do projetado no primeiro trimestre"

- "Rogério Colaço, presidente do Instituto Superior Técnico. 'Ensino superior e ciência e apoio à I&D empresarial precisam de uma estratégia a longo prazo'"

- "Topo da agenda: BdP, Cofina, Livro Bege da FeD e inflação"

- "Rede de carregadores para elétricos quer chegar a 3 mil edifícios em três anos"

- "Grupo Boticário prepara abertura de lojas para 2025"

A Bola:

- "FC Porto-Sporting (2-1). Vontade quebra resistência"

- "'Já tomei decisão sobre o futuro', Sérgio Conceição"

- "'Assim foi época boa, mas não muito boa', Rúben Amorim"

- "'Obrigado Atalanta'. Benfica direto na Champions"

- "Canoagem. Fernando Pimenta com triplo ouro na Taça do Mundo"

Record:

- "FC Porto-Sporting (2-1). Dono da Taça. Dragão vence no prolongamento e faz 'hat trick´ no Jamor"

- "Conceição: 'O meu futuro está decidido e irei anunciá-lo nos próximos dias'"

- "Amorim. 'Ganhámos o campeonato e é escasso para nós'"

- "Benfica. Atalanta dá 40 milhões. Garante 4.º lugar em Itália e empurra águia para a Champions"

O Jogo:

- "FC Porto-Sporting (2-1). Final feliz. Dragões conquistam a 20.ª Taça de Portugal em dia de despedidas"