"O eleitorado da direita deposita a confiança no Chega"

Coube ao deputado do Chega na Assembleia da República, o madeirense Francisco Gomes, uma primeira reacção às projecções eleitorais desta noite na Região Autónoma da Madeira. O partido parece manter ou melhorar os resultados das 'Regionais' de Setembro de 2023, isto se for até aos 5 deputados. No ano passado foram 4 os eleitos.

No pouquíssimo tempo em que os parlamentares do Chega estiveram na Assembleia Legislativa da Madeira contribuíram para "limpar a Madeira". Francisco Gomes garante, por isso, que o partido "não vai trair" os seus eleitores e não está nos planos do Chega um acordo com o PSD.

"À direita o Chega é o único partido que cresce", aponta o parlamentar, considerando que isso é mostra da confiança do eleitorado madeirense e porto-santense.