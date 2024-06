Compreender as diferenças entre pele desidratada e pele seca é crucial para determinar o tratamento adequado e garantir uma pele saudável e retardar o aparecimento das primeiras rugas. Embora as diferenças possam parecer similares, esses termos referem-se a condições distintas com causas e tratamentos diferentes.

Como distinguir?

Pele Desidratada

É uma pele com falta de água e nutrição. Esta condição pode afectar todos os tipos de pele, até mesmo peles mistas e oleosas.

Aparência opaca: A pele apresenta-se sem brilho e cansada.

Sensação de repuxamento: Especialmente após a limpeza do rosto.

Linha finas e rugas: Ficam muito mais evidentes devido à falta de hidratação.

Sensibilidade: A pele pode ficar irritada mais facilmente.

Pele Seca

A pele seca é um tipo de pele que tem uma produção insuficiente de gordura. É uma condição permanente e não temporária.

Aspereza: A pele sente-se áspera ao toque.

Descamação: Vestígios visíveis de pele morta.

Sensação de repuxamento: Constante, não apenas após a limpeza.

Comichão: Devido à secura extrema.

O que devo fazer?

Procurar um profissional qualificado na área da estética no qual este irá fazer um diagnóstico adequado e as recomendações de tratamento.

