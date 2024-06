CCIF exibe filme "Carne - A pegada insustentável”

No dia 21 de Junho de 2024 será exibido o filme "Carne - A pegada insustentável”, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, pelas 21 horas.

Esta exibição resulta de uma parceria entre a VegMadeira, a Câmara Municipal do Funchal, com o patrocínio do CCIF, a Delta Som e a Veganaria.

No final da exibição haverá um debate com Francisco Guerreiro, eurodeputado e produtor, Tânia Freitas, Veterinária da Biovetnatura e um representante da associação.

Sinopse: "Carne - A pegada insustentável” é o primeiro documentário português a abordar a urgência de uma mudança nos padrões de alimentação da população mundial, privilegiando uma dieta plant-based (origem vegetal) em detrimento de uma assente em proteína animal.

Produzido por Francisco Guerreiro, o eurodeputado independente do Grupo Parlamentar Europeu Verdes/Aliança Livre Europeia e realizado por Hugo de Almeida, este documentário, apesar de se centrar na realidade nacional, é filmado em países como Portugal, Líbano, Reino Unido, França e Bélgica, tendo a narração do ator Heitor Lourenço.

“Este documentário é um alerta sobre as consequências nefastas que os atuais hábitos alimentares estão a ter no Planeta, na saúde Humana e no bem-estar dos animais. Numa crise climática e de biodiversidade como a que vivemos, as tensões sociais e económicas tendem a piorar. Procurámos, assim, dar voz aos especialistas e informar sobre a existência de alternativas que, a vários níveis, são menos prejudiciais para o futuro da Humanidade e do Planeta”. Francisco Guerreiro

Recorde-se que, em Abril deste ano, o eurodeputado já havia solicitado um estudo de mercado à Intercampus sobre os hábitos alimentares da população portuguesa. As principais conclusões mostraram que 66% dos portugueses considera que o preço é a maior barreira ao consumo de alternativas à proteína animal. Este mesmo estudo indica ainda que 88% dos inquiridos é omnívoro (come produtos animais e vegetais), mais os homens (91%) do que as mulheres (84%), sendo que a razão maior por trás desta escolha é “o prazer de comer” (72%). Os que optam por uma dieta sem carne dizem que a principal motivação é o “respeito pelos animais” (76%).

Por fim, o estudo concluiu que a redução do consumo de produtos de origem animal é manifestada por 33% dos inquiridos e 55% pensa em substituir carne por “carne” vegetal.

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição através da Ticketline no CCIF ou pelo número 291211032 (CCIF) e levantar depois ou no próprio dia.

A informação também está partilhada através das redes sociais do facebook e instagram - VegMadeira ou @vegmadeira.