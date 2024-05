FC Porto e Vitória de Guimarães com provas europeias em risco, Braga multado

FC Porto e Vitória de Guimarães arriscam ficar fora das competições europeias de futebol, por incumprimento do 'fair play' financeiro da UEFA, que multou ainda o Sporting de Braga, informou hoje o organismo continental.

Os 'dragões' foram multados em 1,5 milhões de euros e exclusão das competições europeias por uma época, com pena suspensa por dois anos, tal como os vimaranenses, sob probatório de uma temporada e multados em 200 mil euros, enquanto os bracarenses foram punidos com 40 mil euros.

Estes três clubes portugueses integram uma lista de 13 emblemas sobre os quais foram impostas medidas disciplinares por terem dívidas em atraso, segundo o comunicado divulgado hoje, dando conta da avaliação de não dívida definida nos regulamentos de licenciamento de clubes e sustentabilidade financeira da UEFA, por parte do órgão de controlo financeiro do organismo (CFCB).

FC Porto, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga foram dos 11 clubes que não recorreram das decisões disciplinares, tendo em conta os três momentos de avaliação, em julho e outubro de 2023 e em janeiro de 2024, ficando, segundo a UEFA, evidente que, em março último, não iriam cumprir os requisitos para participar nas competições europeias de clubes.

Ainda de acordo com a UEFA, aos 11 clubes, que "não recorreram da decisão da CFCB, foram aplicadas as multas por terem contas a pagar em atraso e/ou declaração incorreta de informações de contas a pagar".

O FC Porto foi o clube mais penalizado, com uma multa de um milhão e meio de euros, o Vitória de Guimarães de 200 mil euros e o Sporting de Braga de 40 mil euros, ainda de acordo com o comunicado de hoje da UEFA, detalhando que estes valores consideraram os valores vencidos na época 2023/24, bem como as agravantes e atenuantes.

Mais uma vez segundo a UEFA, por reincidência, por dívidas vencidas há mais de 90 dias durante a época e ou por incumprimentos dos critérios de licenciamento dos clubes, o FC Porto e o Vitória de Guimarães foram punidos com suspensão das competições europeias, com pena suspensa, por uma época, na próxima edição que se apurarem (ou seja, 2025/26, 2026/27 e 2027/28).

"Para o FC Porto, a exclusão fica suspensa por um período probatório de duas épocas e só será aplicada caso o clube não cumpra os requisitos de solvência nas épocas 2024/25 e 2025/26", lê-se no referido comunicado, ao passo que para os vitorianos "a exclusão fica suspensa por um período probatório de uma época e só será aplicada se o clube não cumprir os requisitos de solvência na época 2024/25".

CSKA Sófia (Bul), Dinamo Tbilisi (Geo), Partizan Belgrado (Ser), Galatasaray (Tur), Betis (Esp), Ordabasy Shymkent (Caz), Riga FC (Let) e FK Auda (Let) foram os clubes que aceitaram as multas impostas, enquanto Adana Demirspor (Tur) e FC Shakhtyor (Biel) foram os emblemas que recorreram, tendo a instância de apelo confirmado os castigos de afastamento das competições europeias por um ano, assim como uma multa de aproximadamente um milhão de euros ao clube bielorrusso.