Vandalizaram portão de prédio no Funchal

O portão do edifício Madeira Park, localizado na Travessa do Tanque, nas imediações do Centro Comercial Madeira Shopping, no Funchal, foi vandalizado esta madrugada.

Segundo uma testemunha que diz ter presenciado a situação, o portão foi derrubado por um carro preto, por volta da 1h30, sendo que “os condutores aparentavam estar alcoolizados”.

O morador diz já ter informado o piquete de segurança do prédio.