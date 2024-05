Helicóptero accionado para resgatar turista que caiu nas Achadas da Cruz

Uma mulher estrangeira na casa dos 50 anos sofreu hoje uma queda no calhau das Achadas da Cruz.

A turista, de nacionalidade francesa, apresentava suspeita de fractura numa perna, motivo pelo qual foram mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que estabilizaram a vítima.

No entanto, devido à orografia do terreno, foi accionado o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil para proceder ao resgate da turista.