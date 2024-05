Filipe Alexandre Gonçalves é o novo presidente do Sindicato dos Jornalistas na Madeira

Filipe Alexandre Gonçalves (Presidente), Erica Franco (Vice-presidente), Cláudia Ornelas (Tesoureira), Cláudia Sequeira (Secretária) e Catarina Gouveia (Vogal) são os novos rostos da Delegação Regional da madeira do Sindicato dos Jornalistas, que ontem foi a eleições.

Do universo de 89 sócios em condições de votar na Madeira, o acto eleitoral contou com 53 participações (60% dos votos), a maioria (45) em modo online e 8 em modo presencial na sede do Sindicato no Largo do Corpo Santo, no Funchal.

Como suplentes para o triénio 2024-2026, foram eleitos Élvio Passos, David Teixeira Fernandes, Iolanda Chaves, Carla Ribeiro e Paulo Freitas.

Luís Filipe Simões é o presidente nacional

Uma nota do Sindicato a nível nacional deu conta da nova estrutura eleita no país.

"A lista única concorrente aos órgãos nacionais do Sindicato dos Jornalistas, sob o lema “Pelo Jornalismo, com a Democracia”, foi eleita para o triénio 2024/2026. Votaram 610 sócios do Sindicato dos Jornalistas, num universo de 1731 votantes. Foram eleitos os seguintes órgãos: Mesa da Assembleia Geral, Direção Nacional, Conselho Fiscal, Conselho Deontológico e Conselho Geral.

A nova Direção será presidida pelo jornalista Luís Filipe Simões. A Assembleia Geral, pela jornalista Cláudia Lobo, e o Conselho Deontológico, pela jornalista Manuela Goucha Soares. O Conselho Geral será presidido pela jornalista Paula Sofia Luz.

Nestas eleições foram igualmente eleitas as direções regionais da Madeira e dos Açores."