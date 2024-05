CD Nacional de luto pela morte do sócio Emílio Rodrigues

O Clube Desportivo Nacional está de luto pelo falecimento do seu sócio nº 162, Emílio Rodrigues. O fervoroso adepto era também pai do vice-presidente do clube e administrador da SAD, Gustavo Rodrigues, e avô do atleta profissional Martim Gustavo.

"Nacionalista desde sempre, era sócio há mais de meio século e apoiante do seu clube do coração desde longa data, contribuindo de muitas formas e com apoios vários para o sucesso da nossa instituição", indica o clube, acrescentando que "demonstrou sempre uma fervorosa dedicação e paixão ao nosso Nacional, marcando presença nos principais feitos históricos do mesmo, deixando agora a nossa família incomparavelmente mais pobre".

Nas vitórias ou nas derrotas era uma presença assídua nas bancadas dos vários estádios, a puxar pelas nossas cores e a incentivar os jogadores alvi-negros em diferentes escalões e modalidades. CD Nacional

O DIÁRIO expressa as mais sentidas condolências à família.