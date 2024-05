“Não se deixem influenciar por estes resultados preliminares”, apela o ADN

Relativamente às sondagens divulgadas hoje, “o partido ADN expressa a sua discordância quanto à capacidade destas de reflectirem a verdadeira vontade dos madeirenses. Temos observado nas ruas um apoio que não é traduzido pelos números apresentados. Acreditamos que a amostra utilizada nas sondagens não tem a dimensão necessária para ser considerada representativa da opinião pública em relação ao próximo acto eleitoral”, começa por dizer Miguel Pita, cabeça-de-lista do ADN – Alternativa Democrática Nacional.

Sustenta que “as sondagens, embora sejam um instrumento importante para medir tendências, não conseguem captar a complexidade e diversidade das opiniões dos cidadãos de uma maneira tão restrita. Por isso, apelamos aos madeirenses para que não se deixem influenciar por estes resultados preliminares. A verdadeira sondagem ocorre nas urnas, e é lá que cada voto conta de maneira decisiva”, atira.

O ADN “pede encarecidamente aos madeirenses que não fiquem em casa no dia das eleições. O vosso voto é crucial para definir o futuro da nossa região. Não permitam que outros decidam por vós; exerçam o vosso direito democrático e façam ouvir a vossa voz. A participação activa de todos é essencial para uma democracia robusta e representativa”, defende.

Sustenta que “independentemente do resultado final, o ADN respeitará e aceitará a decisão dos eleitores como a vontade popular. Comprometemo-nos a continuar o nosso trabalho com dedicação e empenho, demonstrando que o ADN é um partido com capacidade e determinação para contribuir de forma positiva para a democracia regional. A nossa missão é clara: servir os madeirenses e promover um futuro mais justo e próspero para todos”, assegura.

Miguel Pita diz ainda que “o ADN acredita firmemente que há espaço para novas ideias e abordagens na política regional. Queremos ser uma alternativa viável, mostrando que é possível fazer mais e melhor. O nosso compromisso é com a transparência, a responsabilidade e a proximidade com os cidadãos. Estamos certos de que, juntos, podemos construir uma Madeira mais forte e coesa”.

Argumentos para reiterar apelo. “Participem nas eleições, façam a vossa escolha e ajudem a moldar o futuro da nossa região. Cada voto é uma expressão de confiança e uma contribuição para a construção de uma sociedade mais democrática e participativa. O ADN está convosco nessa jornada, pronto para trabalhar incansavelmente em prol dos interesses de todos os madeirenses”, conclui.