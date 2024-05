Concerto 'A Sinfonia dos Animais' já está esgotado

O concerto ‘A Sinfonia dos Animais’, que sobe a palco no próximo dia 1 de Junho, protagonizado pela Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses e o projecto ‘Sons em Família’, já se encontra esgotado. O espectáculo decorre no Centro de Congressos da Madeira e foi ontem apresentado.

Ana Baptista afirma o concerto resulta de uma parceria entre duas entidades que queriam realizar um concerto alusivo ao Dia da Criança. “Foi um desafio para nós”, assume a responsável pela Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses. Tatiana Martins, do projecto ‘Sons em Família’, explicou que, em Lisboa, a Orquestra Metropolitana também vai estrear esta peça.

No dia do espectáculo estará ainda disponível o livro de Dan Brown para venda, numa parceria com a Bertrand.

O maestro Aquilino Silva afirmou que a obra conta com 21 andamentos, sendo o mais curto com 1 minuto. Cada um desses andamentos representa o som de um animal.

Por seu lado, Eduardo Jesus assumiu que este espectáulo é importante porque "as bandas têm-se manifestado vivas ao longo do tempo sempre que se permitem inovar". Mantendo a origem, "conseguem acompanhar a evolução dos tempos". O secretário regional de Turismo e Cultura assume que as bandas são parceiros culturais com uma presença transversal. O governante frisou que este espetáculo "marca na história o avançar de mais uma página". O facto do concerto decorrer no Dia da Criança é uma mensagem forte da necessidade de educar as crianças para a cultura.