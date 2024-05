'Funchal Sky Race' com 148 inscritos nas duas provas

É já este sábado que acontece a 9.ª edição do 'Funchal Sky Race', na área do Parque Ecológico do Funchal, entre as 8h30 e as 13h30. No total são duas provas que vão contar com 148 inscritos.

O evento é constituído por duas corridas competitivas, o Funchal Sky Race 21km,com 1400m D+, e o Funchal Mini Sky Race 10km e 500m D+. Ambas as provas têm percursocircular, com partida e chegada no Chão da Lagoa. O percurso principal tem passagem pelo Poço da Neve, Levada do Barreiro, Chão da Lagoa, Casa do Barreiro, Ribeira das Cales e subida final para o Chão da Lagoa, decorrendo a prova entre os 970 e os 1710 metros de altitude.

Programa

Sábado, 25 Maio 2024

8h30 – Partida Funchal Sky Race 21km 1400m D +, no Chão da Lagoa - Acesso assinalado na reta do Chão da Lagoa, acessos pelo Portão Norte ou Sul.

9h30 – Partida Funchal Mini Sky Race 10km 500m D+ Chão da Lagoa

10h25– Previsão Chegada dos primeiros atletas da FX MSR 10km - Chão da Lagoa

10h40 – Previsão Chegada dos primeiros atletas da FX SR 21km - Chão da Lagoa

Principais pontos de passagem das provas - Chão da Lagoa, Poço da Neve, Casa do Barreiro, Miradouro do Pisão (caminho de acesso ao Chão da Lagoa), Centro de Receção do Parque Ecológico - Ribeira Cales.

13h00 - Previsão final da prova e entrega de prémios