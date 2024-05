Mais nove percursos pedestres classificados

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 20 de Maio, dá conta que a expansão da rede visa diversificar a oferta turística e promover a sustentabilidade, aliviando a carga sobre os actuais trilhos recomendados.

Histórico em dois sentidos

Com grande destaque gráfico nesta primeira página está a realidade do desporto regional, com o Nacional a confirmar Tiago Margarido por mais duas temporadas e a estar, pela primeira vez, na I Liga sem a companhia do rival do Almirante Reis. Marítimo teve o playoff na mão, mas deixou-se empatar em Viseu. Há 40 anos que os verde-rubros não permaneciam duas épocas consecutivas na II Liga.

Aumentam as induções do trabalho de parto

Luís Farinha, director do Serviço de Obstetrícia, apela à adopção de um estilo de vida activo por parte das gestantes.

Governo pede 225 milhões a consórcio de bancos

Fique a saber que o empréstimo visa gerir a dívida e garantir o refinanciamento da Região para este ano.

Descubra ainda que Médico alcoolizado fica 3 meses sem conduzir.

