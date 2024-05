Pedro Nuno dá "apoio inequívoco" do PS à decisão do Governo sobre aeroporto

O secretário-geral do PS manifestou hoje o "apoio inequívoco" à decisão do Governo de seguir a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI) sobre a localização do novo aeroporto em Alcochete, tema sobre o qual diz ter havido articulação.

Numa reação minutos depois da declaração do primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado esta decisão, Pedro Nuno Santos saudou esta decisão do Governo português, uma decisão que disse ser muito importante para si próprio, mas sobretudo para o país.

"Saudamos a decisão e queremos dar nota do apoio inequívoco do PS", enfatizou.

Questionado sobre se tinha havido contactos com o executivo previamente, o líder do PS respondeu que foi ouvido e que essa "articulação aconteceu".