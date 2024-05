Sébastien Ogier em busca do recorde de vitórias no Rali de Portugal

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) procura estabelecer hoje um novo recorde de vitórias no Rali de Portugal, ao partir para o derradeiro dia da 57.ª edição com uma liderança segura por 11,9 segundos.

O piloto gaulês, que venceu as edições de 2010, 2011, 2013, 2014 e 2017, está empatado com o finlandês Markku Alén, que vencera em 1975, 1977, 1978, 1981 e 1987.

Ogier terminou o dia de sábado na frente da prova lusa, quinta ronda do Mundial, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) na segunda posição e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) em terceiro, a 1.11,4 minutos.

No sábado, o francês, oito vezes vencedor do Mundial, herdou o comando após a desistência do companheiro de equipa, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), atual bicampeão, logo na segunda de nove especiais deste sábado, após capotar o seu Yaris.

Rovanperä regressa hoje à prova, no sistema de super-rali, com uma penalização de 10 minutos por cada uma das oito especiais que não concluiu.

Os novos regulamentos deste ano preveem que hoje sejam distribuídos sete pontos pelos sete mais rápidos, além dos cinco para os cinco mais rápidos na ultima especial, que tem o estatuto de 'power stage', de forma a aumentar a competitividade do último dia de prova.

Hoje os pilotos enfrentam 62,18 quilómetros cronometrados, divididos por quatro especiais, que se traduzem em duplas passagens por Cabeceiras de Basto (19,91 quilómetros) e Fafe (11,18), com a primeira classificativa marcada para as 07:05.