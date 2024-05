Cibertaque nos EUA desvia ambulâncias, força doentes a faltas e bloqueia acessos

Um ataque informático a um sistema de saúde privado, chamado Ascensão, através de todos os EUA, desviou ambulâncias dos seus serviços, causou faltas de doentes às consultas e bloqueou acessos em linha aos seus registos.

Um porta-voz do Ascensão disse que, na quarta-feira, tinha sido detetada "uma atividade rara" na rede de computadores e que tanto o seu sistema de registos eletrónicos como o sistema MyChart, que dá aos doentes o acesso aos seus registos e lhes permite contactar com os seus médicos, estavam sem funcionar.

Este sistema de saúde, sedeado em St. Louis e de inspiração católica, tem 140 hospitais e cerca de 25 mil camas, em 19 Estados e no Distrito de Columbia.

Na sua declaração, o porta-voz da Ascensão especificou que ambulâncias foram desviadas de "vários" hospitais, sem os identificar.

No texto, este representante é citado a dizer: "Determinámos que isto é incidente de segurança informática", acrescentando que "o trabalho de investigação e restauração vai levar tempo, e não temos um fim previsto".

Peritos em segurança informática têm apontado para um aumento substancial de ataques informáticos para obtenção de resgates nos últimos anos, em particular do setor dos cuidados de saúde.

De forma crescente, os grupos destes criminosos roubam a informação antes de ativarem programas que paralisam as redes informáticas. A ameaça de divulgar a informação roubada é usada para extorquir pagamentos. A informação em causa também pode ser vendida.

No início deste ano, um ataque informático à Change Healthcare causou a rutura de sistemas de cuidados de saúde à escala nacional, depois de os piratas terem entrado em um servidor que não tinha um sistema de autenticação multifatorial, uma forma básica de segurança.

A Change Healthcare, que pertence ao UnitedHealth Group Inc., fornece tecnologia usada pelos médicos e outros prestadores de cuidados de saúde para apresentação e tratamento de milhões de seguros por ano.

O ataque adiou os reembolsos pelas seguradoras e intensificou a pressão sobre os gabinetes médicos em todo o país.

O presidente executivo da UnitedHealth, Andrew Witty, disse no Congresso dos EUA, no início do mês, que pagou um resgate de 22 milhões de dólares em bitcoins, mas que ainda hoje os sistemas centrais da empresa não totalmente funcionais.