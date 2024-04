O deputado municipal da coligação Cumprir Santa Cruz, Ricardo Freitas, destacou hoje a importância do 25 de Abril na construção de novas oportunidades para os madeirenses, lembrando que ao longos dos 50 anos de liberdade e os 48 que se celebram de autonomia, os “madeirenses sempre souberam estar ao lado daqueles que os defenderam”.

O também vice-presidente da JSD/Madeira, usou da palavra na cerimónia comemorativa dos 50 anos do 25 de abril realizada em Santa Cruz.

Ricardo Freitas afirmou que a conquista da Autonomia é um processo evolutivo, indissociável da liberdade conquistada em Abril e consolidada em Novembro de 1975. Aliás, na sua intervenção, o deputado municipal referiu que “não se pode celebrar Abril, sem celebrar Novembro”, aludindo ainda à transformação social que a Democracia permitiu a sucessivas gerações de madeirenses, dando como exemplo as melhorias no acesso à Educação, à Saúde e à mobilidade.

Ricardo Freitas referiu que Abril e Novembro não se podem ficar pelas palavras, pelo que fez votos de que “na Assembleia Municipal da próxima segunda-feira exista o respeito que tem faltado ao actual executivo de Santa Cruz para com a oposição".

Num nota final, o jovem autarca referiu que as conquistas de Abril 74 e de Novembro de 75 devem mobilizar as novas gerações: "Para que lutem por estas ilhas, as mais belas e livres”.