Confiança propõe Programa para Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis

Os vereadores eleitos pela Confiança apresentam, esta semana, uma proposta para criação de um Programa Municipal de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis (PMP-DST), em resposta ao aumento alarmante das infecções sexualmente transmissíveis na Europa, recentemente divulgado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

"O relatório do ECDC revela que as infecções sexualmente transmissíveis, especialmente entre os 19 e os 30 anos, atingiram proporções preocupantes em toda a Europa, sendo que o cenário não é diferente na Madeira, conforme referido pelo Serviço de Doenças Infecciosas do SESARAM. Conscientes da urgência em enfrentar esta realidade, os vereadores da Confiança reforçam a importância de intervir para promover a saúde sexual e reprodutiva, bem como educar e sensibilizar os cidadãos sobre as DSTs", explica através de uma nota de imprensa.

A vereadora Micaela Camacho defende que a “prevenção das DSTs é uma preocupação crescente que exige medidas imediatas e eficazes”. Acreditando no mérito desta proposta, que será benéfica para todos os funchalenses, a autarca da Confiança refere que “o Funchal, como capital da Região Autónoma da Madeira, tem o dever de liderar pelo exemplo”. Micaela Camacho apela à aprovação deste Programa Municipal de Prevenção que “visa não apenas reduzir o número de casos de DSTs, mas também promover uma cultura de saúde sexual e reprodutiva na nossa comunidade”.

Na proposta que será discutida da reunião do executivo da próxima quarta-feira, a Confiança propõe a criação do PMP-DST, que visa implementar ações concretas para combater este desafio de saúde pública. As medidas previstas neste programa incluem: Campanhas de Prevenção: Educação e sensibilização sobre DSTs em escolas, centros comunitários e para a população em geral; Serviços de Testagem e Aconselhamento: Implementação de serviços acessíveis e confidenciais, com foco na deteção precoce e tratamento; Apoio a Associações: Reforço de apoios e parcerias com entidades civis e profissionais de saúde para a execução do programa; Distribuição de Preservativos: Disponibilização gratuita em espaços e eventos municipais; Campanhas de Sensibilização: Diversificação dos meios de comunicação para informar sobre DSTs, promover a saúde sexual e reduzir o estigma associado.

"A equipa da Confiança continua comprometida com a saúde e bem-estar dos funchalenses, apresentado propostas que garantam um futuro mais saudável e informado para todos", conclui a mesma nota.