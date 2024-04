Brasil ultrapassa a marca de quatro milhões de casos de dengue em 2024

O Brasil ultrapassou a marca de quatro milhões de casos de dengue em pouco menos de cinco meses, naquela que já era a pior epidemia de dengue da sua história.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país há 4.127.571 casos prováveis de dengue, com uma taxa de incidência histórica de 2.032 contágios por cada 100 mil habitantes.

Em meados de março, o Brasil ultrapassou o número recorde de casos registados em todo o ano 2023 (1,65 milhões).

Para além disso, o país registou, de acordo com a última atualização, 1.937 devido à dengue e ainda de 2.234 mortes em investigação.

A previsão do Ministério da Saúde é de que o Brasil termine este ano com um novo recorde de cerca de 4,4 milhões de casos.

Ainda assim, os números mostram que o ritmo de infeção diminuiu muito nas últimas semanas, após o fim do verão, época em que o calor e a humidade favorecem a reprodução do mosquito transmissor, o Aedes aegypti.

A atual epidemia é atribuída aos efeitos do fenómeno meteorológico El Niño, que fez subir as temperaturas e aumentou as chuvas em todo o país, fatores que contribuem para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

O Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue pelo sistema público de saúde, embora o baixo número de doses disponíveis tenha limitado a sua aplicação apenas a crianças e adolescentes.