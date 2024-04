Países Baixos instalam no verão sistemas de defesa aérea na Lituânia

O primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, anunciou hoje que os Países Baixos instalarão temporariamente sistemas de defesa aérea Patriot na Lituânia, conforme compromisso assumido pela NATO em 2023.

"As forças armadas neerlandesas estão atualmente a preparar uma unidade de defesa aérea Patriot para realizar um exercício na Lituânia este verão", declarou Rutte aos jornalistas em Vilnius, ao lado do Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda.

"As fronteiras da Lituânia são as fronteiras da União Europeia e da NATO, pelo que também são as nossas fronteiras (...) e nós vamos defendê-las", acrescentou.

O Chefe de Estado lituano congratulou-se com a decisão, afirmando ser "um passo importante na implementação do modelo de defesa aérea rotativa na região do mar Báltico".

O Ministério da Defesa lituano fez saber que o destacamento irá prologar-se por várias semanas.

No ano passado, os aliados da NATO acordaram avançar com um plano de rotação dos sistemas de defesa aérea baseados em terra no flanco oriental, no âmbito dos esforços para dissuadir a Rússia.

"Devemos todos recordar-nos que a região do mar Báltico e todo o flanco oriental da NATO são a primeira linha de defesa da Aliança", afirmou o Presidente lituano, que também saudou a candidatura de Rutte ao cargo de secretário-geral da NATO, afirmando que o neerlandês compreende a região.

Duzentos e cinquenta soldados neerlandeses integram o grupo de combate da NATO liderado pela Alemanha e baseado na Lituânia. Os aviões de combate dos Países Baixos também participam na missão de policiamento aéreo da Aliança na região do Báltico.