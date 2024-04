Chega culpa "incompentência" PSD por prejudicar voto antecipado e em mobilidade

O Chega-Madeira emitiu uma nota acusando "o governo regional e o grupo parlamentar do PSD de não ter desenvolvido os esforços necessários para garantir uma maior cobertura do voto antecipado e em mobilidade", isto porque, dizem, "segundo a lei eleitoral da Região Autónoma da Madeira, não é possível votar antecipadamente em mobilidade nas eleições legislativas regionais. Os únicos casos em que é permitido voto antecipado são doentes internados, presos, estudantes inscritos em centros de ensino fora da Região e militares", lamenta.

Ou seja, "pelo contrário, idosos que estejam internados em lares, trabalhadores que estejam ao serviço de misericórdias, cooperativas ou institutos públicos, bombeiros, agentes de protecção civil e cidadãos que, no dia das eleições, por alguma razão, não consigam se deslocar ao local de voto, não podem votar antecipadamente", reforçam.

Para Miguel Castro, presidente do partido na Madeira e seu líder parlamentar, é "inaceitável" que a Região "não tenha dado passos com vista a correcção das limitações ao voto antecipado e ao voto em mobilidade". E reforça : "As alterações à lei eleitoral que está em vigor na Região só podem ocorrer por iniciativa dos órgãos de governo próprio. Ou seja, é o nosso governo que as tem de fazer. Por isso, estas limitações que existem hoje ao exercício do voto antecipado e do voto em mobilidade nas eleições legislativas regionais devem-se, única e exclusivamente, ao PSD, que não se deu ao trabalho de fazer o que lhe competia", acusa.

O responsável estabelece "uma comparação com as outras eleições que têm lugar no país e sublinha a falta de sensibilidade e bom senso do PSD em mais esta matéria, que assume redobrada importância na sociedade global e com constantes fluxos populacionais, como é a de hoje em dia".

Por isso, entende que "se compararmos com as eleições para a República e com as eleições nos Açores, as eleições na Madeira são as que apresentam maiores limitações ao voto antecipado e em mobilidade. Isto não faz sentido, ainda mais quando sabemos que, nos dias de hoje, as vidas das pessoas estão quase em constante movimento e não devem, por causa disso, ver os seus direitos cívicos limitados", frisa.

Miguel Castro conclui, sublinhando "a responsabilidade do PSD na situação criada em torno do voto em mobilidade e antecipado", porque entende que é "dever da classe política é fazer tudo o que é possível para que as pessoas possam participar nas eleições e exerçam o seu direito, com o mínimo de obstáculos. Na Madeira, por incompetência, o PSD está mais interessado em fazer o oposto. Merecemos mais e melhor", terminou.