Segundo sismo sentido este domingo na ilha Terceira

Um sismo com magnitude 3,6 na escala de Richter foi sentido ao início da tarde hoje na ilha Terceira, nos Açores, sem causar danos pessoais ou materiais, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o comunicado do IPMA, o abalo foi registado pelas 13:00 locais (14:00 em Lisboa) "nas estações da Rede Sísmica do arquipélago dos Açores" e teve epicentro "a cerca de 4 quilómetros a Este da Serreta", na ilha Terceira.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Cinco Ribeiras (Terceira)", lê-se no comunicado.

Foi ainda sentido "com menor intensidade nas freguesias de Altares, Terra-Chã, Santa Luzia, Feteira, Ribeirinha e Biscoitos", acrescenta o IPMA.

Pelas 03:28 locais (04:28 em Lisboa) deste domingo já tinha sido registado um outro abalo com magnitude 2,4 na escala de Richter sentido na ilha Terceira.

Sismo de magnitude 2,4 sentido esta madrugada na ilha Terceira Um sismo com magnitude 2,4 na escala de Richter foi sentido esta madrugada na ilha Terceira, nos Açores, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), aquele sismo "foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara e Doze Ribeiras (concelho de Angra do Heroísmo).

Os eventos inserem-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".