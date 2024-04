'Ovo Girão' comercializou 30 milhões ovos frescos em 2023

Em 2023, o grupo Ovo Girão, reconhecido na Região sobretudo pela produção de ovos, comercializou 30 milhões ovos frescos.

Destes 60 por cento foram produzidos pelo próprio grupo e os restantes 40 por cento por outros produtores.

Do total de ovos comercializados, 34 por cento foram produzidos em sistema 'cage free' (modo de produção de ovos no solo) e 66 por cento produzidos em gaiolas enriquecidas.

Estes números foram dados a conhecer pelo director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, que visitou um novo investimento em curso desta empresa, acompanhado pelo dirextor de serviços de Desenvolvimento Pecuário, Daniel Bravo da Mata.

Em comunicado de imprensa a tutela realça que o investimento agora a decorrer nos Canhas, concelho da Ponta de Sol, tem por objectivo "privilegiar o modo de produção 'cage free' aumentando a capacidade de produção de ovos até 90 por cento do actual consumo médio na Região, um objectivo traçado em 2021".

"Com este investimento o grupo tenciona duplicar até 2025 a capacidade produtiva própria e colocar no mercado regional cerca de 41 milhões de ovos frescos/ano, não descurando, no entanto, outras metas futuras, introduzindo mais inovação e uma cada vez maior dinâmica no sector avícola regional, com novos projetos associados à produção de ovos sustentável", acrescenta a mesma nota.

Para Marco Caldeira, este é um exemplo de uma empresa que tem tido "uma boa visão estratégia e que se tem sabido modernizar".

Por outro lado, o responsável referiu "a boa aplicação dos fundos comunitários" tem resultado em "mais postos de trabalho" e "contribuído para a economia da Região", ao mesmo tempo que "ajuda a contribuir para uma maior independência face ao exterior".