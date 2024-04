PS acusa CMF de "atentar" contra os valores de Abril

O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal acusa o executivo da autarquia de atentar contra os valores de Abril.

“Comemorar o 25 de Abril e não envolver os deputados e os partidos eleitos, e não permitir que todos usem da palavra é subverter tudo o que estes 50 anos representam: a pluralidade, a democracia, a tolerância, a liberdade”, consideram os socialistas em nota emitida.

Num documento distribuído esta manhã, o Grupo Municipal do PS lamenta que o executivo camarário do Funchal e a maioria PSD / CDS na Assembleia Municipal não realizem uma sessão solene com os deputados municipais, onde todos os partidos com representantes legitimamente eleitos possam ter o direito à palavra: “Consideramos que esta é uma forma de atentar contra os valores políticos da liberdade e da democracia que sempre estiveram presentes no Movimento dos Capitães de Abril”.

Criticando a “atitude prepotente de calar intencionalmente os partidos na Assembleia Municipal do Funchal”, os socialistas consideram que a postura denota "um claro desrespeito pelos representantes que a população escolheu nos diversos níveis de poder".

Para o Partido Socialista, as conquistas de Abril devem ser "continuamente preservadas, vivenciadas e respeitadas”, afirmam, acrescentando que o uso da palavra por parte de todos os partidos representados na Assembleia Municipal "constitui-se como uma dessas práticas de liberdade e direito de opinião".

Os deputados lembram que, entre 2014 e 2021, quando a autarquia era liderada pelo Partido Socialista, "essas palavras nunca foram amordaçadas", enquanto o executivo do PSD e do CDS "aboliu essa ferramenta de celebração da democracia e da liberdade”.