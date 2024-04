Ponta do Sol apoia sete associações do concelho com 300 mil euros

A Câmara Municipal da Ponta do Sol assinou, esta terça-feira, os protocolos de apoio financeiro às instituições de âmbito cultural, desportivo e social com atividade no município, num valor que ronda os 300 mil euros. Investimento que reflecte a importância atribuída pela autarquia às organizações "que desempenham um papel fundamental na comunidade".

A presidente do Município da Ponta do Sol refere que “apoiar o movimento associativo é fomentar o desenvolvimento sustentado de todo o território”, dizendo que é também a prova que a autarquia reconhece "a importância que tem na dinamização no concelho, através das actividades que estas associações promovem, e que vão desde a formação artística ou desportiva até à prestação de apoio social”.

São apoiadas regularmente 7 associações da Ponta do Sol, sendo que o “valor total atribuído anualmente tem vindo a aumentar, factor bastante positivo na alavancagem do associativismo local, que sai fortalecido”, referiu a presidente da Câmara Municipal, congratulando-se pelo crescente aumento das atividades promovidas pelas associações do concelho.

O associativismo deve ser encarado como um factor importante no desenvolvimento do concelho e como tal, não pode ser visto como uma despesa, mas, sim, como um investimento. Investir nestas instituições é investir no nosso futuro coletivo, na coesão social e no enriquecimento cultural e desportivo da nossa comunidade, em especial dos mais jovens. Célia Pessegueiro, presidente da Câmara da Ponta do Sol

O valor atribuído resulta da assinatura de protocolos entre a Câmara Municipal e as diversas associações com actividade regular no município. O investimento no Associativismo vai além deste valor, uma vez que nestes protocolos não estão incluídos os apoios pontuais para iniciativas ou actividades de interesse para o município, que são promovidos normalmente por outras associações.

Instituições apoiadas:

- Fundação João Pereira (social)

- Casa do Povo da Ponta do Sol (vertente cultural)

- Grupo de Folclore de Ponta do Sol (Cultural)

- Associação Avesso (cultural)

- Associação Desportiva Pontassolense (desportivo)

- Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol (desportivo)

- Associação de Desportos e Natureza (desportivo)