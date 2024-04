Carlos Pereira coordena o PS na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública

O deputado socialista madeirense Carlos Pereira, eleito à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Lisboa, vai coordenar a representação do PS na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.

Trata-se de "uma das comissões mais exigentes do parlamento responsável também pelo Orçamento de Estado, mas também por toda a Administração Pública e Finanças do Estado", aponta o deputado em nota emitida.

Carlos Pereira deverá iniciar funções esta quarta-feira, 24 de Abril, na primeira reunião ordinária, cuja ordem do dia prevê a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para audição, com carácter de urgência, do Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento e da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, sobre a polémica redução do IRS.

Carlos Pereira foi membro efectivo da Comissão de Orçamento na legislatura anterior, agora passa a ter redobradas responsabilidades com a gestão de todo o processo legislativo, programático e de escrutínio da parte do Grupo Parlamentar do PS no quadro da comissão.