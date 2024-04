Demografia e Ultraperiferia: Impacto na Investigação Científica

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação, tornou-se a plataforma de eleição para a gestão das actividades de várias unidades de investigação (UI) nacionais na Madeira. Instituições tais como o “MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente”, e a “NOVA LINCS - NOVA Laboratory for Computer Science and Informatics”, são exemplos desta parceria, cujo principal objetivo centra-se na promoção da investigação e desenvolvimento (I&D) na Região. O INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, vinculado à Universidade do Porto, está atualmente em negociações para reforçar a equipa de tecnologias da ARDITI. São organizações com um escopo nacional e internacional, mas apostam financeiramente num grupo de trabalho na Região.

A Agência também integra dois Laboratórios Associados, financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT): ARNET (do MARE) e o IDL-Instituto Dom Luiz. Os Laboratórios Associados são pólos de investigação de excelência e foram criados para dar resposta às políticas públicas na área da ciência e da saúde, bem como na área social, ambiental e económica, para além de promover e atrair talentos para Portugal.

O projeto H2020 “FORWARD - Fostering research excellence in EU Outermost Regions”, concluiu que as regiões ultraperiféricas (RUP) estão distantes dos centros de decisão da UE e têm uma participação marginal em projetos de I&D+I. Este fator, aliado ao aumento da escassez de mão de obra qualificada, leva a disparidades territoriais significativas. No entanto, reconhecidas no Tratado da UE pelas suas particularidades de isolamento, insularidade, reduzida dimensão, condições topográficas e climáticas adversas e dependência de um número limitado de indústrias locais, as RUP destacam-se, como “laboratórios naturais” para investigação e inovação em domínios como a biodiversidade, a economia azul, as energias renováveis, a saúde, as ciências sociais, a astronomia e as ciências espaciais.

No nosso caso em particular, desde 2015, a ARDITI tem trabalhado em parceria com a Universidade da Madeira (UMa) para reter talento científico na região e evitar a “fuga de cérebros”. Através de concursos promovidos pela FCT, a instituição contratou dois investigadores principais permanentes e mais recentemente, outros dois investigadores auxiliares. O Governo Regional também disponibilizou fundos para organizar um concurso regional de Estímulo ao Emprego Científico, que permitiu contratar quatro investigadores durante 2023. Adicionalmente, a afiliação da ARDITI aos LA, proporcionou fundos (nacionais) para a contratação de mais dois investigadores, que trabalham nas agendas científicas do MARE e do IDL na Madeira. Mais recentemente e com o objetivo de criar mais posições de investigação permanentes, o Conselho de Administração da ARDITI considerou usar os fundos regionais para cofinanciar seis contratos, no âmbito do concurso ‘FCT Tenure’.

A ARDITI tem efetuado a maioria das contratações na área das ciências marinhas/oceânicas, o que vai de encontro à Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI). Beneficiando de financiamentos regionais, nacionais e europeus, a Agência ultrapassou os 8M€ em atividades de I&D+I em 2023. Esta abordagem, sustentada por projetos, serviços e investigadores, constitui atualmente a principal fonte de receita da entidade.

Este esforço já obteve reconhecimento internacional. Recentemente, a ARDITI lidera duas propostas de projeto aprovadas no Horizonte Europa, com o objetivo de fortalecer a competitividade, fomentar a transferência de conhecimento e a inovação, além de estabelecer parcerias com importantes redes europeias. O projeto REMORA integrará instituições de investigação oceânica, como o Observatório Oceânico da Madeira (OOM) e OKEANOS (Açores), no Espaço Europeu. A iniciativa procura também dinamizar sinergias entre as RUP. Já o projeto TWILIGHTED tem como objetivo expandir a investigação em águas profundas na Madeira, trabalhando em colaboração com organizações da Alemanha e da Noruega.

Em resposta ao dinamismo da Agência nesta área do conhecimento, a UMa associou-se à ARDITI para criar cursos de licenciatura e pós-graduação em “Ciências e Tecnologias do Mar”, capitalizando recursos humanos altamente qualificados para certificar programas académicos. Até 2030, a estratégia da ARDITI passa por vincular cerca de 20 investigadores doutorados na Madeira, aumentar e melhorar as infraestruturas disponiveis, bem como estimular um maior envolvimento com a Universidade e com as empresas Regionais.