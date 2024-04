Seven Seas Grandeur faz escala no Porto do Funchal

Mais um transatlântico faz escala no Porto do Funchal, desta vez, o Seven Seas Grandeur, em viagem de reposicionamento para a Europa e que fica 10h00 na Madeira, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Parte às 17h00 para o sul de Espanha, com 638 passageiros e 552 tripulantes a bordo.

O navio está a fazer um cruzeiro de 14 noites que começou em Nova Iorque a 10 de Abril, com escalas em Kings Wharf, nas Bermudas, na Horta, nos Açores, agora, no Funchal, seguindo-se Málaga, Cartagena, Valencia e Barcelona, onde termina o cruzeiro no próximo dia 24". APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira

Nos próximos meses vai operar cruzeiros na área do Mediterrâneo.

"No final de Agosto, faz a viagem de reposicionamento para os Estados Unidos, com nova escala na Madeira, a 29 de Agosto", conclui a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.