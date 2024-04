Consumo de combustíveis subiu 2,5% atingindo 38,6 milhões de litros nos primeiros três meses

A introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na Região Autónoma da Madeira (RAM) rondou os 38,6 milhões de litros nos primeiros três meses deste ano, valor superior ao do mesmo trimestre do ano precedente em 2,5% (37,6 milhões de litros no 1.º trimestre de 2023), de acordo com os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal à Direcção Regional de Estatística (DREM).

Entre Janeiro e Março de 2024 foram introduzidos 26,0 milhões de litros de gasóleo, -0,2% que no período homólogo. No que se refere às gasolinas, observa-se que as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respectivamente, os 9,9 e os 2,7 milhões de litros, representando, pela mesma ordem, variações face ao mesmo trimestre do ano anterior de +7,1% e +14,8%., refere a DREM

No caso do gás propano e butano, a introdução no consumo no período em referência rondou as 3,2 e 1,8 mil toneladas, respectivamente. Por sua vez, no gás natural, a quantidade introduzida foi de 4,2 mil toneladas (+63,8% do que no trimestre homólogo).

Média do preço dos combustíveis desceu no 1.º trimestre de 2024

Nos primeiros três meses de 2024, o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,369 euros, inferior ao registado no período homólogo (1,441 euros) e no trimestre anterior (1,424 euros).

No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,584 euros, igualmente abaixo do verificado no período correspondente do ano precedente (1,593 euros), e do observado no 4.º trimestre de 2023 (1,621 euros).