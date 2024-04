PS acredita que Sérgio Gonçalves será próximo madeirense no Parlamento Europeu

"O Sérgio Gonçalves é o candidato do Partido Socialista da Madeira às eleições ao Parlamento Europeu (PE), integrando o 8.º lugar na Lista Nacional", anunciou o presidente do PS-Madeira, confirmando a notícia avançada pelo DIÁRIO.

Sérgio Gonçalves em lugar elegível na lista do PS ao Parlamento Europeu O ex-líder regional do Partido Socialista, Sérgio Gonçalves, será o candidato madeirense na lista do partido ao Parlamento Europeu que é discutida, esta noite, na Comissão Nacional.

Nas eleições de 2019 o PS elegeu nove eurodeputados, pelo que o madeirense surge num lugar elegível para o PE.

"Encaramos com grande optimismo esta candidatura e a nossa expectativa é mesmo que o Sérgio Gonçalves seja o próximo madeirense este importante parlamento onde se decide tanto relativamente à vida da Região Autónoma da Madeira", reiterou Paulo Cafôfo.

Licenciado em Economia e Mestre em Gestão, Sérgio Gonçalves tem dedicado a carreira profissional ao sector empresarial, tendo assumido a liderança do PS-Madeira de 2022 a 2023.



De acordo com Paulo Cafôfo, “a escolha de Sérgio Gonçalves é motivo de grande satisfação para o PS-Madeira, uma vez que se trata de uma pessoa com um percurso profissional notável. Quer em termos de carreira profissional, quer em termos políticos, Sérgio Gonçalves é reconhecido pelo seu rigor, competência e capacidade de trabalho”, afirma o líder dos socialistas.

Por seu turno, Sérgio Gonçalves diz ser com orgulho e grande sentido de responsabilidade que integra as listas do Partido Socialista às próximas eleições europeias. “Sou candidato com a mesma entrega, dedicação e empenho com que tenho abraçado todos os desafios políticos e cívicos”, adianta, garantindo que os madeirenses e porto-santenses podem contar consigo para ser “uma voz ativa na defesa dos interesses da Região”.

Sérgio Gonçalves em lugar elegível na lista do PS ao Parlamento Europeu O ex-líder regional do Partido Socialista, Sérgio Gonçalves, será o candidato madeirense na lista do partido ao Parlamento Europeu que é discutida, esta noite, na Comissão Nacional.

Paulo Cafôfo deixou ainda uma palavra de agradecimento a Sara Cerdas, que termina agora o seu mandato em Bruxelas.

"Quero neste momento também agradecer muito à Sara Cerdas, que foi brilhante enquanto era deputada, que representou muito bem o país, mas olhou sempre para a nossa Região", realçou. "Foi um mandato com muitas dificuldades, mas foi um mandato de muito sucesso", acrescentou.

Sara Cerdas que se despede do Parlamento Europeu, integrará agora a lista candidata às Eleições Regionais de 26 de Maio.