Carlos Teles foi ao congresso também apelas à união interna. “Já não posso ouvir falar mais em eleições internas. Passemos este episódio rapidamente”, manifestou.

Antes, lembrou que “a Calheta hoje faz parte do mapa”, atribuindo esse mérito ao presidente do Governo Regional… e do PSD/M. “Esta foi a obra de Miguel Albuquerque”.

Para acentuar os méritos da governação, recordou que a Calheta é também terra de campeões da Europa e do Mundo. “Foi este governo que nos deu essas condições”, declarou.

“É tempo de olhar em frente. É tempo de valorizar a estabilidade política que a Madeira sempre teve”, afirmou. Lembrou que “a máquina do PSD é avassaladora” para reforçar a confiança na vitória. Garante que a Calheta dará o seu contributo mantendo-se como “bastião” do partido.