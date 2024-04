Treino… de bowling

O plantel de futebol profissional do Nacional teve hoje um dia diferente… de descanso. Numa semana mais longe que o habitual – o jogo com o Benfica B é apenas na segunda-feira- o habitual treino matinal foi substituído por uma animada competição de bowling, na Camacha, onde jogadores, treinadores e staff mostraram as suas habilidades e partilharam boa disposição.

Numa prova de todos contra todos, Madeira Mendes, treinador de guarda-redes, foi o vencedor desta renhida competição com 177 pontos. Seguiu-se o analista Daniel Santos com 144. O fisioterapeuta João Sousa culminou a participação com 128 pontos. Entre os jogadores, Gustavo Silva foi o melhor 122 pontos.

Para amanhã, às 10h30, está marcado o regresso aos treinos, no Campo do Centenário.