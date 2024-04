O Galo Active Health Club, uma referência no panorama do fitness, anuncia o lançamento do seu novo “Programa de Perda de Peso”. Esta iniciativa, cuidadosamente desenvolvida pela experiente equipa de especialistas em fitness e nutrição do ginásio, representa um avanço significativo na oferta de serviços, reforçando o compromisso contínuo do Galo Active em ajudar os seus membros a atingirem os seus objetivos de forma saudável e sustentável.

O Programa de Perda de Peso oferece uma abordagem abrangente, combinando treinos personalizados, consultas nutricionais individualizadas e acompanhamento especializado.

Mais do que simplesmente reduzir o peso, o foco está na promoção de um estilo de vida equilibrado e duradouro, visando a melhoria global da saúde e do bem-estar.

Ainda mais, quem aderir ao Programa de Perda de Peso terá livre acesso a todas as áreas do ginásio, proporcionando uma experiência completa e integrada no ginásio.

Ao mesmo tempo, o Galo Active introduz o Cross Training, uma modalidade dinâmica e desafiadora que convida os membros a ultrapassarem os seus limites e a alcançarem novos patamares de fitness. Com uma variedade de exercícios funcionais e treinos intensivos, o Cross Training proporciona uma alternativa estimulante para aqueles que procuram diversificar as suas rotinas de exercício.

Estas iniciativas refletem o compromisso do Galo Active Health Club em oferecer serviços de excelência, adaptados às necessidades individuais dos seus membros. Para obter mais informações sobre o Programa de Perda de Peso, o Cross Training e outros serviços disponíveis, não hesite em contactar-nos.

Galo Active Health Club

Caniço de Baixo

E-mail: [email protected]

Telefone: 291 930 946