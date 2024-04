Acidente no viaduto do Comboio causou um ferido grave

O acidente ocorrido esta manhã no Viaduto do Comboio causou um ferido com alguma gravidade, um jovem de 25 anos.

De acordo com o que foi possível apurar, um dos condutores de uma das viaturas acidentadas apresentava queixas na coluna, um ferimento na cabeça e escoriações na cabeça, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses feito ainda o controlo de hemorragia.

O jovem foi imobilizado e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Do acidente resultou numa longa dupla fila de trânsito que já ultrapassa os 4,5 km de extensão, no sentido Machico - Ribeira Brava.