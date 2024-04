Número 3 da ‘Colecção Cadernos de Folclore’ apresenta 60 cantigas de vários concelhos da Madeira

O número 3 da ‘Colecção Cadernos de Folclore’, dedicado ao tema do ‘Cancioneiro Tradicional Madeirense’, foi lançado esta segunda-feira, na reitoria da Universidade da Madeira.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, presente na ocasião, realçou o “impagável” trabalhado de investigação que foi feito em conjunto por “duas grandes instituições da cultura madeirense” – nomeadamente a Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira (AFERAM) e a Associação Xarabanda – e que culminou neste volume.

A obra – que contou com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura – apresenta, ao longo das 116 páginas, 60 cantigas, com a transcrição musical e a letra dos diversos géneros e concelhos da Madeira.

“Há que preservar a nossa memória”, sublinhou Eduardo Jesus, salientando que é necessário preservá-la “como ela corresponde à realidade desse mesmo momento” e não com alterações, sob pena de comprometer a sua autenticidade.

“Essa preservação da memória é acima de tudo a garantia de que no futuro a nossa cultura pode ser entendida como deve ser”, sublinhou o governante com a tutela da Cultura.

Eduardo Jesus manifestou ainda que “nunca como agora se trabalhou tanto no património imaterial”, enfatizando o contributo das várias instituições para esse fim.

Dirigindo-se à AFERAM salientou que associação que sistema “sistematizou o rigor que deveria de existir no folclore”, oferecendo uma “garantia de qualidade” nos eventos “promovidos durante todo o ano” na Região.

Numa outra nota, enalteceu a “dedicação e empenho da Associação Xarabanda, recordando que a mesma é uma das promotoras do projecto do Mercado Quinhentista de Machico, “que é hoje é um dos grandes cartazes que a Cultura também pode ostentar”.

“A cultura pode ser e deve ser uma oferta da nossa identidade”, vincou.