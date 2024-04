PSD privilegia "o ataque político, em detrimento dos interesses dos porto-santenses"

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, acusa o PSD de contradição e de adoptar uma "postura demagógica" em relação ao concurso da linha aérea para o Porto Santo, afirmando que os sociais-democratas privilegiam "o ataque político, em detrimento dos interesses dos porto-santenses"

Em causa está o facto de o concurso público internacional ter voltado a ser travado, devido a nova impugnação de um dos concorrentes (a Sevenair), o que fez com que o Governo tenha prorrogado a concessão à Binter por mais cinco meses (até Setembro).

Em nota emitida esta quinta-feira, 18 de Abril, Miguel Brito faz notar que o litígio judicial sempre foi do conhecimento público e que foi por essa mesma razão que o Governo da República teve de proceder a repetidas prorrogações, de modo a assegurar que as ligações nunca eram interrompidas. “O PSD, sabendo disso, nunca se coibiu de fazer intervenções injuriosas, de apresentar votos de protesto e de adoptar uma postura crítica”. O vereador socialista, lembra que o presidente da autarquia da ‘ilha dourada’ chegou a classificar a prorrogação de “anedótica”, a pedir celeridade na concessão e a pedir coragem ao Governo para “deitar abaixo” o caderno de encargos relativo ao concurso.

Na óptica de Miguel Brito, a actual postura de Nuno Batista representa "um ‘mea culpa’ e o reconhecimento de que, até agora, mesmo sabendo do processo judicial em curso, optou por privilegiar o ataque político, em detrimento dos interesses dos porto-santenses".

“O PSD sempre soube que havia um processo a decorrer em tribunal, que impossibilitava a resolução do concurso de concessão da linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo e, numa postura demagógica, optou por fazer chicana política, apenas com o intuito de atacar o Governo da República, por ser de cor política diferente. A prova disso é que, agora que mudou o Executivo nacional, faz um acto de contrição e já não vemos nenhuma reacção do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo relativamente à nova prorrogação da concessão”, reage o socialista.

“Para o PSD, aquilo que realmente importa são os jogos políticos e não a defesa do Porto Santo e dos porto-santenses”, repara o socialista, afirmando que com o Governo do PS, as ligações aéreas interilhas "foram sempre asseguradas". Agora faz votos de que o actual Governo da República "mantenha essa garantia”.